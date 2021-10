Confirman tutela que prohíbe a la Policía comprar $26 millones en biblias

La Policía Nacional deberá cancelar el proceso de contratación con la Comercializadora Bendito, con la cual el pasado 27 de julio acordó la compra de 720 biblias católicas por un costo de $26 millones. Todo nace de una acción de tutela interpuesta por la Asociación de Ateos de Bogotá, la cual consideró que hubo una vulneración a la libertad de culto y a la laicidad del Estado.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del pasado 15 de septiembre de el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá. De acuerdo con el despacho judicial, la Policía Nacional, al iniciar ese proceso de contratación, vulneró el principio constitucional de la libertad de cultos, porque no tuvo en cuenta que Colombia es un estado laico.

“Si bien es cierto mayoritariamente los miembros de la Policía Nacional profesan la religión católica, no por ello le está permitido la intervención directa de la institución a una determinada religión, y mucho menos la inversión de recursos públicos con exclusividad a tal religión”, agregó el Tribunal. La Policía, según el despacho, intentó fortalecer la fe católica, cuando las instituciones del Estado deben ser en su totalidad laicas.

La Policía Nacional, por su parte, aseguró que al intentar comprar $26 millones en biblias nunca desconoció el principio del Estado laico. “Con apego a la política pública que propende por la libertad religiosa, promueve la participación de las entidades religiosas con personería jurídica reconocida, que libremente quieran participar y apoyar el desarrollo de la misión ardua de la Policía Nacional”, explicó la institución

Por otro lado, la Policía Nacional aseguró que es importante apoyar la calidad de vida de los uniformados de la institución, fortaleciendo su vida espiritual y su educación emocional. La Capellanía General sería el centro para el crecimiento de los miembros de la Fuerza Pública, sin que ello, dijo la Policía en su contestación, implique el favorecimiento de la religión católica.

La Asociación de Ateos de Bogotá fue contundente en su respuesta: “la entidad castrense debe abstenerse de usar recursos públicos para adquirir libros pertenecientes a una determinada religión, ya que esto va en contravía de principios constitucionales emanados de la Honorable Corte Constitucional mencionados por el accionante y cuyo propósito es garantizar la neutralidad del Estado en materia religiosa”.

La Policía Nacional, por otro lado, explicó que la Asociación de Ateos no estaba legitimada porque no es miembro de la institución de Fuerza Pública. No obstante, el Tribunal explicó que eso no tiene nada que ver, porque se está intentando proteger un derecho fundamental con repercusiones generales. Está en entredicho el principio de laicidad del Estado por parte de la Policía.

“El proceso contractual adelantado por la Policía Nacional encaja en las prohibiciones: ‘(ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; (...) (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; y (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto real sea el de promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia frente a otras igualmente libres ante la ley’”, concluyó el Tribunal.

Así las cosas, la Policía deberá terminar el proceso de contratación de las 720 biblias. Este diario conoció que la institución asegura tener una “necesidad real” de 167.000 biblias. Ante el fallo de tutela, así reaccionó la asociación de ateos: “me parece un éxito total a favor de la laicidad. Lo primero que vamos a hacer es verificar que cuando se de la sala de selección en la Corte Constitucional, esta tutela quede descartada. Ahí se podrá decir con certeza que la acción quedó en firme”.

