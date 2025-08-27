Congresistas Iván Name y Andrés Calle, a juicio en Corte Suprema por caso Ungrd

Congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal). Foto: Archivo

El expresidente del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle; fueron llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con las investigaciones, los dos políticos habrían recibido coimas de $4.000 millones para mover iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

La Sala de Instrucción del alto tribunal acusó este miércoles a los expresidentes del Congreso por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio. La decisión fue tomada desde Villavicencio (Meta), desde donde se adelanta el encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, liderado por el alto tribunal.

Dentro de los expedientes contra los dos congresistas, la Sala de Instrucción recopiló declaraciones y pruebas técnicas, con las que concluyó que hay indicios suficientes para llevar a juicio a Name y Calle. Ambos permanecen privados de la libertad desde el pasado 7 de mayo, cuando el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos.

Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente.

