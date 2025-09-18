Consejo de Estado anuló definitivamente la elección del alcalde de Bucaramanga

Exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Foto: Jaime Andrés Beltrán

Jaime Andrés Beltrán definitivamente no seguirá más como alcalde de Bucaramanga (Santander). El Consejo de Estado dio su última palabra en el proceso en el que se buscaba anular su elección como mandatario de esa ciudad por haber incurrido en doble militancia. El alto tribunal rechazó de tajo la solicitud del ahora exmandatario para anular la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que lo sacó del cargo en primera instancia.

Este jueves, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió negar las peticiones de la defensa de Beltrán, en las que pedía que se decretaran nuevas pruebas para tomar una decisión de fondo. Además, rechazó la recusación que presentó el político contra el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez por, supuestamente, haber votado contrario a sus propias posturas en casos de nulidad electoral similares.

Con esas negativas, el alto tribunal dejó en firme la decisión que anuló su elección por haber incurrido en doble militancia en las elecciones regionales de octubre de 2023. Se encontró que el político apoyó a candidatos de distintos partidos al Consejo de Bucaramanga, a pesar de él ser del movimiento Colombia Justas Libres, que tenían candidatos propios.

Esta es la decisión del Consejo de Estado:

El pasado 21 de agosto, la misma Sección Quinta revisó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que el 12 de diciembre de 2024 declaró la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga, para el período 2024-2027. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, Beltrán, siendo candidato de Colombia Justas Libres, apoyó a los candidatos Edisson Ferney López, del Centro Democrático; y Carlos Augusto Mateus y Oscar Díaz Layton, del Partido Conservador. Asimismo, a Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el Partido de la U.

En su decisión, el alto tribunal resaltó que “es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la suya”. En sus palabras, la Sala dijo que es clara su postura sobre la “prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo frente a coaliciones y no se encuentra mérito para revisarla o modificarla por el hecho de que, como lo plantea el recurrente, en la práctica se desconozca frecuentemente”.

Con esta decisión, el gobernador de Santander, el general (r) Juvenal Díaz Mateus, debe elegir a un alcalde encargado para la capital del departamento, mientras se alistan y llevan a cabo unas elecciones atípicas en la ciudad para que elijan a un nuevo mandatario para terminar el periodo en la Alcaldía hasta 2027.

