Consejo de Estado anuló elección de alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán

Jaime Andrés Beltrán no será más el alcalde de Bucaramanga (Santander). El Consejo de Estado anuló la elección del político, al encontrar que incurrió en doble militancia en las elecciones regionales de octubre de 2023. Se encontró que el político apoyó a candidatos de distintos partidos al Consejo de Bucaramanga, a pesar de él ser del movimiento Colombia Justas Libres, que tenían candidatos propios.

El caso fue resuelto por la Sección Quinta del alto tribunal, la cual revisaba la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que el 12 de diciembre de 2024 declaró la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga, para el período 2024-2027.

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, Beltrán, siendo candidato de Colombia Justas Libres, a los candidatos Edisson Ferney López, del Centro Democrático; y Carlos Augusto Mateus y Oscar Díaz Layton, del Partido Conservador. Asimismo, a Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el Partido de la U.

Dentro de la revisión, el alto tribunal evidenció que “es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la suya”. En sus palabras, la Sala dijo que es clara su postura sobre la “prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo frente a coaliciones y no se encuentra mérito para revisarla o modificarla por el hecho de que, como lo plantea el recurrente, en la práctica se desconozca frecuentemente”.

En la decisión de 90 páginas del Consejo de Estado se lee que “al encontrarse acreditado que el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, hay lugar a confirmar la sentencia apelada que declaró la nulidad de la elección del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga para el período 2024 – 2027″.

