Consejo de Estado dejó en firme curul de León Fredy Muñoz en el Senado

La curul de León Fredy Muñoz en el Senado quedó en firme. El Consejo de Estado confirmó que el senador de la Alianza Verde seguirá ocupando el lugar que dejó vacante Humberto De la Calle, cuando renunció al Partido Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, a inicio de este año. A través de una demanda, la colectividad de la excandidata presidencial pedía anular el nombramiento, señalando que había otros candidatos que tenían más derecho que el exembajador de Colombia en Nicaragua.

La decisión que dejó en firme a Muñoz estuvo a cargo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que revisó la demanda que pedía sacar a Muñoz del Senado. La razón, que llegó al Congreso “sin exponer los fundamentos normativos y fácticos que justificaran el reemplazo”. Según la colectividad, esa curul debía ser para Juan Carlos Flórez, militante del partido Verde Oxígeno, y no para Muñoz, quien es de la Alianza Verde.

Según encontró el Consejo de Estado, el llamamiento que se hizo para que Muñoz tomara el puesto de De la Calle fue completamente legal. Para el alto tribunal, las razones para que quedara Muñoz, de la Alianza Verde, se sustentan en que ese partido, así como el Verde Oxígeno, conformaron la misma coalición para las elecciones legislativas de 2022.

“Por lo anterior, se advierte que la motivación del acto cuestionado fue suficiente y estuvo orientada a proveer la vacante dejada por el senador Humberto de la Calle Lombana, como bien lo señaló el Ministerio Público en su concepto. Que la parte actora discrepe de esa interpretación no significa que el acto carezca de motivación”, se lee en la decisión.

De la misma manera, el alto tribunal resaltó que nunca hubo infracciones en las normas con las que se hizo el llamamiento de Muñoz para ocupar una silla en el Senado. En el documento se lee que “para estos efectos, la coalición opera como una sola lista”.

