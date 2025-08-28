Consejo de Estado dejó en firme elección de Iris Marín como defensora del Pueblo

Abogada y defensora de derechos humanos, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, nueva Defensora del Pueblo, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Iris Marín seguirá en firme en su cargo como defensora del Pueblo. Este jueves, el Consejo de Estado puso punto final a una demanda que pedía la nulidad de la elección de la abogada como jefa de la entidad por haber sida elegida de una terna compuesta solamente por mujeres.

De cuerdo con el propio presidente del Consejo de Estado e integrante de la Sección Quinta del alto tribunal, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, en el caso fueron negadas las pretenciones en el debate sobre la cuota de género en la elección. El proceso, dijo, “fue estudiado desde la perspectiva de igualdad y se encontró que la norma está dirigida es para justamente avanzar en el respeto del género que en Colombia ha sido el más desconocido, el que históricamente ha sido vulnerable”.

El presidente del alto tribunal explicó que la Sección Quinta, que estudiaba el caso, determinó que en la elección de Iris Marín como defensora del Pueblo “no se violenta el mandato constitucional de la igualdad cuando en una terna van tres mujeres, sino todo lo contrario”. Agregó que “eso es un avance para la sociedad colombiana y consideramos que ahí no se violentó el orden jurídico”.

La demanda en contra de la elección de la primera mujer jefa de la Defensoría del Pueblo fue presentada por el abogado Jorge Eliecer Ortega, quien alegaba que hubo vicios en el proceso que llevó a Marín al cargo. Según la demanda, que la terna estuviera compuesta solamente por mujeres hacía que el proceso no fuera válido.

Dentro del expediente, la Procuraduría envió un concepto en el que pedía negar las pretenciones y dejar a Marín firme en el cargo. “En respuesta al problema jurídico, se obtiene que los elementos de juicio relacionados no gozan de la entidad ni de la contundencia para determinar que con la elección de Iris Marín Ortiz como Defensora del Pueblo, se hubiese vulnerado el ordenamiento jurídico”, rezaba en el documento del Ministerio Público.

