Consejo de Estado dejó en firme elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general

Luz Adriana Camargo seguirá siendo la fiscal general de la Nación. Este jueves, el Consejo de Estado resolvió una demanda que pedía anular su nombramiento por supuestas irregularidades en el acto de elección en la Corte Suprema de Justicia, que la dejó como jefa del ente investigador.

La Sección Quinta del Consejo de Estado conoció el caso y determinó que el proceso de elección se hizo de acuerdo con la ley y no hubo ninguna irregularidad. Lo que pedía la demanda era anular la elección de Camargo como jefa del ente investigador por supuestamente tener “vicios de nulidad de infracción de norma superior, expedición irregular, falta de motivación, violencia sobre los nominadores, electores y autoridades electorales, y conflicto de intereses”.

Según la demanda, el presidente Gustavo Petro, a la hora de presentarle la terna para elección de fiscal general a la Corte Suprema, “debió considerar al menos a un hombre”. Asimismo, resaltaron que “la terna se descompletó con ocasión de la renuncia de la señora Amelia Pérez Parra”, quien abandonó la aspiración el mismo día que la mayoría de Sala Plena del alto tribunal votó a favor Luz Adriana Camargo.

Al revisar las pruebas dentro del caso, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que, “para la conformación de la terna, el presidente de la República se encuentra en la obligación de contemplar al menos a una mujer, único condicionamiento que tiene el primer mandatario respecto al tema de género, sin desconocer que deberán acreditar unas calidades y requisitos”.

Sobre la renuncia de Amelia Pérez a la terna, el alto tribunal encontró que “ésta no la presentó ante la autoridad competente para postular la terna, esto es el presidente de la República, sino ante la Corte Suprema de Justicia que es el organismo elector quien no tenía facultad para resolver al respecto”.

