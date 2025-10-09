Logo El Espectador
Consejo de Estado limita alocuciones de Petro y consejos de ministros televisados

El alto tribunal dijo que estas intervenciones del presidente pueden hacerse, pero cumpliendo ciertos requisitos y no solo a voluntad del jefe de Estado. Actualmente, dijo la alta corte, el primer mandatario está vulnerando el derecho a la información.

Redacción Judicial
09 de octubre de 2025 - 07:21 p. m.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia
El Consejo de Estado acaba de limitar las alocuciones y consejos de ministros televisados del presidente Gustavo Petro y su gobierno. El alto tribunal resolvió las tutelas presentadas por varios ciudadanos, incluido el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, en la que señalaban que la transmisión en canales públicos y privados de televisión de las reuniones de alto nivel, vulneraban sus derechos a la información. Para la alta corte, el jefe de Estado sí podrá transmitir estas reuniones por televisión, pero cumpliendo una serie de requisitos que estableció.

Según la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el presiente Petro, cada vez que quiera hacer una intervención así, deberá cumplir con una serie de criterios. Por ejemplo, que la alocución “debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes”. Asimismo, que “no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal”.

De igual manera, el Consejo de Estado resaltó que “debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud ante la CRC debe indicar la hora de inicio y de terminación de la alocución presidencial que, en todo caso, no podrá corresponder a un período irrazonable o notoriamente excesivo”.

La Sección Tercera del alto tribunal revisó los cuatro expedientes que acumuló contra el presidente Petro y la Presidencia de la República, y determinó que, tal como lo decían quienes presentaron las tutelas, las constantes intervenciones del jefe de Estado coartaban la “posibilidad de elegir libremente los contenidos audiovisuales de su preferencia”.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 8 minutos
DEFINITIVAMENTE LA JUSTICIA (RAMA JUDICIAL COMPETA) DE LA OPOSICIÓN Y LA DERECHA. SIGUEN ACTUANDO COMO VOCEROS PILÍTICOS DE CARA A TRANCAR AL PROGRESISMO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES.
Alan Botero(5584)Hace 15 minutos
Gracias, NADIE esta pir encima de la ley y este Sr acostumbrado a saltarse por el fajo
