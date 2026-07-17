Consejo de Estado mantiene vigente decreto que aumentó el salario mínimo de 2026

El decreto que impuso el alza del salario mínimo para el 2026 permanecerá vigente hasta que se tomé una decisión de fondo, según el Consejo de Estado. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El decreto que impuso el alza del salario mínimo para el 2026 permanecerá vigente. Así lo determinó el Consejo de Estado tras revocar el auto que suspendía ese acto administrativo expedido en diciembre de 2025. Según la Sección Segunda de ese alto tribunal, el decreto sobre el aumento de salario permanecerá vigente mientras se toma una decisión de fondo sobre su legalidad.

“En el curso de una demanda de nulidad simple, el despacho ponente había emitido una providencia judicial, el 12 de febrero del 2026, mediante la cual se ordenó la suspensión provisional del acto administrativo. Contra esa decisión el Gobierno Nacional interpuso un recurso de súplica. La Sección Segunda accedió a esas pretensiones”, se lee en el comunicado del Consejo de Estado.

En ese contexto, el Consejo de Estado revocó la suspensión del decreto y por tanto dejó sin efecto las órdenes impartidas y las medidas que tomó el Gobierno para cumplirlas. Esto se traduce en que el incremento para el salario mínimo que se decidió en diciembre del 2025 permanecerá vigente, hasta que exista un juicio definitivo sobre el proceso y se defina su legalidad.

“La sala encontró que la medida cautelar inicial se sustentó en una aparente falta de motivación, relacionada con las exigencias técnicas del incremento salarial, y no en el análisis sobre un perjuicio concreto, derivado de su aplicación. Así, al no evidenciarse esos efectos nocivos del acto, el examen sobre su legalidad debe producirse cuando se tome la decisión final dentro del proceso de nulidad”, agregó el Consejo de Estado.

Así las cosas, en la decisión se lee: “Revocar el auto del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025″. Y agrega: “Negar la medida cautelar de suspensión provisional respecto del Decreto 1469 de 2025 que fijó en 23% el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y las demás medidas solicitadas. Dejar sin efectos la medida cautelar innominada” .

Esta decisión no modifica el salario mínimo que actualmente reciben los trabajadores y que se decidió en diciembre del 2025, hasta que exista un juicio definitivo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.