Consejo de Estado niega “muerte política” del senador David Racero por caso Fruver

El senador del Pacto Histórico fue cuestionado por, presuntamente, haber destinado a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a apoyar un negocio familiar de frutas y verduras en el barrio Villa Luz, en Bogotá, en actividades que no estarían relacionadas con su labor legislativa.

Redacción Judicial
18 de febrero de 2026 - 02:50 p. m.
Congresista, durante la sesión en la Cámara de Representantes para debatir la reforma a la Salud.
Congresista, durante la sesión en la Cámara de Representantes para debatir la reforma a la Salud.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico David Racero, en el proceso que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruver. La decisión, que aún puede ser apelada, desestimó las peticiones de los demandantes que pedían su “muerte política”.

El congresista era investigado por presuntamente haber asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). De acuerdo con información divulgada por medios de comunicación, Racero habría solicitado a algunos de sus colaboradores apoyar actividades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras en el barrio Villa Luz, en Bogotá.

En el auto que admitió la demanda, el alto tribunal señaló: “Los solicitantes aducen que el señor David Ricardo Racero Mayorca dispuso, en enero de 2021, que algunos de los funcionarios vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) le colaboraran y atendieran un mercado Fruver en la zona del barrio Villa Luz, en la ciudad de Bogotá D.C., hecho que fue registrado por varios medios de comunicación social”.

De acuerdo con el Consejo de Estado, un congresista puede incurrir de manera indirecta en una “indebida destinación de dineros públicos” cuando encarga a funcionarios de su UTL actividades que no guardan relación con sus funciones legislativas. Con base en ese criterio, los demandantes solicitaron la pérdida de investidura del senador.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

