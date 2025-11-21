Consejo de Estado ordenó nuevas pruebas para decidir permanencia de Cielo Rusinque en la SIC

Superintendente de Industria y Comercio, en entrevista Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cielo Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio, sigue a la espera de que el Consejo de Estado decida si puede continuar en el cargo o debe salir por no cumplir con los requisitos para ostentar ese puesto. Aunque la Sección Quinta del alto tribunal tenía todo listo para tomar una decisión, ordenaron nuevas pruebas que serían claves para definir la permanencia de la funcionaria cercana al presidente Gustavo Petro.

El pasado jueves 20 de noviembre, los magistrados de la Sección Quinta se reunieron para atender, dentro de otros temas, el proceso en el que se acumularon cuatro demandas que buscan la salida de la jefa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Aunque ya había una ponencia radicada y se esperaba que el proceso fuera falla esa misma tarde, la Sala votó y acordó solicitarle al Ministerio de Educación documentación que sería relevante para tomar una decisión correcta en el proceso.

Rusinque ha dicho al alto tribunal que cuenta con los estudios necesarios y la experiencia requerida para ser la jefa de la SIC, cargo en el que fue nombrada por el presidente Petro. Sin embargo, los demandantes señalan que no es así y que sus títulos no tienen relación con las funciones que tiene que cumplir como superintendente y que su experiencia tampoco tiene relación.

Más allá de eso, la Sección Quinta encontró este jueves que "es necesario oficiar al Ministerio de Educación Nacional para que certifique a qué programa o título, según los otorgados por las instituciones de educación superior colombianas y las normas internas que regulen la materia, equivale el denominado «DIPLOME SUPERIEUR DE L´UNIVERSITE – DROIT CONSTITUTIONNEL» y si es oficial o propio, e indicar a qué nivel (especialización, maestría o doctorado) y el área de conocimiento al que pertenece". Estos títulos obtenidos en Francia, son los que ha dicho Rusinque que sustentan su experiencia académica.

Para enviar los documentos, la cartera de Educación tiene tres días hábiles. Después de que envíen las pruebas, el ponente del caso, el magistrado Pedro Pablo Vanegas, revisará cada documento y presentará una nueva ponencia para debatirla con sus colegas, votarla y decidir.

Este es el auto con el que se ordenan las nuevas pruebas:

