Consejo de Estado suspende provisionalmente nombramiento de Mancuso como gestor de paz

Según los demandantes, la designación del exjefe paramilitar revictimizaba a quienes fueron víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El Consejo de Estado concedió la medida cautelar con la que se buscaba frenar la resolución mediante la cual el Gobierno de Gustavo Petro había nombrado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Según el demandante, la designación del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) carecía de límites temporales, geográficos y funcionales.

La demanda solicitaba decretar la suspensión provisional de la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el Gobierno nombró a Mancuso como gestor de paz. En la solicitud, Samuel Alejandro Ortiz señaló que el acto administrativo habría infrigido las normas, se habría expedido irregularmente y habría estado mal motivado.

Puntualmente, el demandante señaló que fue errónea la designación del exjefe paramilitar, pues él “no tiene liderazgo dentro de los grupos armados, ni capacidad para hacer aportes en la construcción de la paz”. El abogado Ortiz solicitó al alto tribunal la suspensión provisional argumentando que, de seguir en firme, el acto administrativo afectaría directamente el ordenamiento jurídico del país.

Al revisar la petición, el alto tribunal determinó que la medida gubernamental no tiene límites claros. Por ejemplo, que aunque el presidente tiene potestad para designar gestores de paz, dicha facultad debe ejercerse con precisión. En el caso de Mancuso, la resolución, aparentemente, no los tiene.

La desiganción de Mancuso, además, no habría tenido los controles legales que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas ni su reparación. Para el Consejo de Estado, “la medida no resulta proporcional en estricto sentido, toda vez que se otorgaría un beneficio ilimitado (la libertad), sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas”.

De igual manera, el alto tribunal señala que las facultades del presidente para designar gestores de paz “no es al margen de la ley sino justamente en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto”. Además, que “el ejercicio de una potestad discrecional por parte de la administración no implica arbitrariedad”.

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