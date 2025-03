Consejo de Estado suspendió acta de grado y diploma del exsenador Julián Bedoya

Exsenador Julián Bedoya Foto: Tomada de Facebook.com/JulianBedoyaP

El Consejo de Estado suspendió temporalmente el acta y diploma de grado del excongresista del Partido Liberal Julián Bedoya. La medida del alto tribunal se dio en medio de un proceso que se adelanta en contra del político por supuestas irregularidades en el reingreso a la universidad y los exámenes preparatorios para graduarse como abogado.

El caso se remonta a una demanda presentada por la Universidad de Medellín (Antioquia), en la que se señala una larga lista de irregularidades en las que habría incurrido Julián Bedoya para graduarse como abogado de esa institución. Lo que le pidió el centro educativo al Consejo de Estado fue que se suspendieran el acta de grado y diploma del político, y que además se le avisara al Consejo Superior de la Judicatura para que anulara su tarjeta profesional de abogado.

Aunque Bedoya sostuvo que todo su proceso en la universidad y la presentación de exámenes en la carrera estuvieron bajo las normas requeridas, el alto tribunal encontró que no había suficiente sustento para determinar que fue así. Por el contrario, en su investigación observaron que sí se hicieron evidentes varias irregularidades sobre su paso por la institución educativa y los trabajos que presentó para obtener el título de abogado, como por ejemplo que "el documento que contiene el trabajo de grado estaba listo para impresión en el mes de septiembre de 2018″ y por eso no es posible que haya sido el trabajo de grado de Bedoya.

Con la evidencia que se recolectó en el proceso, el Consejo de Estado señaló que “la solicitud de medida cautelar de suspensión de los actos acusados está debidamente sustentada”. Sin embargo, el alto tribunal consideró que “dentro de los actos acusados no se encuentra la tarjeta profesional de abogado y, además, la parte demandante en esta solicitud de medida cautelar, ni en la demanda citó las normas superiores vulneradas con la expedición de la tarjeta profesional, este Despacho considera que no se cumplen los requisitos previstos en la ley para decretar la medida cautelar, motivo por el cual, se negará dicha solicitud”.

Dentro de lo que expuso la Universidad al alto tribunal están las supuestas irregularidades en la solicitud y trámite de reingresos a la carrera que presentó el político. Según lo dicho por el centro educativo, Julián Bedoya "comenzó sus estudios en el Programa de Derecho de la Universidad de Medellín en enero de 2001 y mantuvo su calidad de estudiante hasta mayo de 2007, fecha en la que solicitó la cancelación de su matrícula". Posteriormente, de acuerdo con la Universidad, él “reingresó en 2008 y 2009, pero canceló nuevamente su matrícula en octubre de esos años, perdiendo su estatus de estudiante; y solicitó su reingreso, en 2011 y 2014, el cual fue autorizado, pero no concretó su matrícula”.

En 2018, de acuerdo con los registros de la Universidad, Bedoya “solicitó otro reingreso para el Programa de Derecho para el periodo 2018-2 y el ex Subsecretario General de la Universidad, también ex Secretario del Consejo Académico, el 8 de octubre de 2018, sin estar facultado para hacerlo, le aprobó el reingreso”. Dice la Universidad de Medellín que “la aprobación del último reingreso no es válida, porque se realizó sin la autorización del Consejo de Facultad, autoridad que debió evaluar la situación”. Además, según las normas del centro de educación, “si un estudiante se retira por más de cinco años, su reingreso estará sujeto a la evaluación de dicha autoridad sobre la pertinencia de reconocer las asignaturas cursadas y aprobadas antes de su retiro”, lo que no habría sucedido en el caso de Bedoya.

Asimismo, la Universidad señaló que hubo irregularidades en la presentación de los exámenes de suficiencia. Ante el Consejo de Estado se expuso que Julián Bedoya “pagó y aprobó 4 exámenes de suficiencia con docentes no vinculados a las asignaturas evaluadas, el 26 de octubre de 2018; pagó y aprobó 4 exámenes en las mismas condiciones, el 23 de noviembre de 2018; y pagó y aprobó 3 exámenes de suficiencia, nuevamente con docentes no relacionados con las asignaturas, el 22 de enero de 2019″.

Las fechas que tiene registradas la Universidad de Medellín dan cuenta de que el excongresista “presentó un examen de suficiencia (asignatura Procesal Administrativo) el mismo día que otra materia (asignatura Procesal Civil General y Especial) que era un prerrequisito de la primera”. Esto, dice la institución, vulneraron sus normas que prevén “que los docentes evaluadores deben pertenecer a las asignaturas objeto de evaluación y que para aprobar una asignatura es necesario haber aprobado las señaladas como requisito de la misma”.

De igual manera, la Universidad expuso que Julián Bedoya “presentó 4 exámenes de suficiencia y el mismo día, presentó y aprobó 3 exámenes preparatorios, el 23 de noviembre de 2018; y sin solicitud ni evidencia de autorización del Consejo de Facultad, presentó y aprobó unos exámenes preparatorios, el 22 de enero y el 1.° febrero de 2019″.

