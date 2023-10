Consejo de Estado tumbó millonarias demandas de profesores por cesantías

Fecode Marcha- Reforma Laboral Foto: Cristian Garavito / El... - Cristian Garavito / El Espectado

El Consejo de Estado dejó sin efecto las demandas que interpusieron maestros que pertenecen al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con las que pretendían ganar más de cuatro millones de pesos. Los demandantes alegaban que no habían recibido la consignación de sus cesantías antes del 15 de febrero, como debía ser.

Las demandas, que según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, superaban las 50.000, alegaban que el 14 de febrero de cada año es la fecha límite que tienen los empleadores para consignar las cesantías de sus empleados, pero eso no había ocurrido con ellos, por lo que exigían una compensación.

Sin embargo el alto tribunal, luego de estudiar las demandas, concluyó que esa ley no era aplicable para el régimen del Magisterio, ya que ellos tienen un régimen especial. “El Consejo de Estado consideró que es diferente el pago de las cesantías parciales (para vivienda y educación) y definitivas (por retiro del servicio) de la consignación en los términos de la Ley 50 de 1990, es decir, antes del 15 de febrero de cada año”, explicó en un comunicado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En este sentido, el Consejo de Estado dijo además que los recursos del FOMAG provienen de la Nación, es decir, del Ministerio de Educación con cargo al Sistema General de Participaciones para el sector educativo mediante transferencias mensuales, los cuales se integran en un solo fondo y no existen cuentas individuales para cada empleado en las cuales se pueda hacer una consignación. Por tal razón, concluye que la sanción moratoria por no consignar las cesantías antes del 15 de febrero no es compatible con el sistema especial de administración de cesantías del Magisterio por lo que no tienen derecho.

“Todos los casos activos en vía administrativa y judicial deberán resolverse conforme a esta sentencia de unificación, lo cual impacta de forma positiva aproximadamente 51.068 procesos con pretensiones indexadas por $4.2 billones”, concluyó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

