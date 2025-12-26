Continúa la crisis humanitaria en el Catatumbo: exigen respuesta urgente del Estado

Los enfrentamientos entre estos grupos armados se intensificaron desde las 3 de la mañana del día de Navidad. Foto: EFE - Mario Caicedo

Cientos de familias se vieron obligadas a desplazarse desde Tibú (Norte de Santander) hasta Cúcuta y Ocaña, desde la mañana del pasado 25 de diciembre, por los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

Aunque el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), reportó en Cúcuta la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas desplazadas, mientras que en Ocaña ingresaron 11 núcleos familiares, alrededor de unas 50 personas, en las últimas horas la cifra sigue aumentado.

Los enfrentamientos entre estos grupos armados se intensificaron desde las 3 de la mañana del día de Navidad, obligando a la comunidad a refugiarse en la escuela de la zona con banderas blancas. “Pedimos al Eln y al frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra (Tibú) y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, publicó en su cuenta de X la defensora del Pueblo, Iris Marín.

De acuerdo con el NRC, la situación humanitaria podría agravarse en los próximos días, pues alrededor de 6.000 personas están en riesgo de confinamiento y desplazamiento como consecuencia de las acciones armadas que se registran principalmente en el municipio de Tibú.

Tanto esta oenegé, como el alcalde de Tibú, Richar Claro, lanzaron un llamado urgente al Estado para que garantice la asistencia humanitaria inmediata. El alcalde Claro señaló que, por la condición del clima, el día de ayer el Ejército no pudo hacer “sobrevuelos aéreos para el posicionamiento de las tropas. Sugerimos que en el día de hoy se restablezca la movilidad sobre ese sector” del corregimiento de La Gabarra.

Familias confinadas en Tibú

El alcalde explicó que esta presencia de la Fuerza Pública es fundamental “para poder iniciar las acciones pertinentes de las entregas de ayudas a las familias que a siguen allá asentadas en la escuela, y otras que se están dirigiendo hacia otro sector conocido como el kilómetro 25 de la misma vía, que se están refugiando en salones comunales para poder proteger su vida”.

Claro declaró que esas “acciones son las que hoy le exigimos al gobierno nacional para poder garantizar la administración de justicia hacia los habitantes de nuestro municipio de Tibú y sobre todo para poder acceder a ellos”.

Mientras, en los refugios de Cúcuta y Ocaña, el alcalde señaló que “hasta el momento nos hemos contactado con la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y con la gobernación del departamento para brindar la atención de emergencia a estas personas”. De acuerdo con la cifras de Claro, hasta el momento se han caracterizado 64 núcleos familiares, que son alrededor de 187 personas.

