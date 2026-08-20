Coronel del Ejército fue capturado en el Cantón Norte por presuntos vínculos criminales

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la tarde del pasado miércoles 19 de agosto, un coronel activo del Ejército Nacional fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá por orden de la Fiscalía. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el uniformado tendría vínculos con grupos criminales.
Según la información que ha dado a conocer la institución castrense, al uniformado se le “brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia, reiterando su compromiso con las autoridades competentes y respetando en todo momento el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”.
Noticia en desarrollo...
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.