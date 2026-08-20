Publicidad

Home

Judicial

Coronel del Ejército fue capturado en el Cantón Norte por presuntos vínculos criminales

El uniformado tenía activa una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación. Esto es lo que se sabe.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
20 de agosto de 2026 - 05:18 p. m.
En la tarde del pasado miércoles 19 de agosto, un coronel activo del Ejército Nacional fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá por orden de la Fiscalía.
En la tarde del pasado miércoles 19 de agosto, un coronel activo del Ejército Nacional fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá por orden de la Fiscalía.
Foto: Julián Ríos Monroy. El E
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la tarde del pasado miércoles 19 de agosto, un coronel activo del Ejército Nacional fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá por orden de la Fiscalía. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el uniformado tendría vínculos con grupos criminales.

Según la información que ha dado a conocer la institución castrense, al uniformado se le “brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia, reiterando su compromiso con las autoridades competentes y respetando en todo momento el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ejército

Fiscalía

Cantón Norte

Coronel del Ejército

Grupos criminales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.