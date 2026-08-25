Coronel Jorge Delgado niega irregularidades tras ser apartado de la seguridad presidencial

En diálogo con este diario, el coronel Jorge Delgado sostuvo que, desde el pasado 4 de agosto, la Policía le certificó que no tiene ninguna investigación en su contra y que estas acusaciones lo tomaron por sorpresa. Foto: Minjusticia

El coronel de la Policía, Jorge Delgado, fue hasta este lunes 24 de agosto un miembro clave del esquema de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Con más de 29 años de servicio como uniformado, fue escalando hasta llegar a la Casa de Nariño y quedar como encargado de la seguridad de la posesión presidencial en Cali.

Sin embargo, esta semana fue notificado de su salida del círculo más cercano de protección del jefe de Estado sin una explicación concreta. Las pistas de las razones el fueron llegando por publicaciones de prensa, que...