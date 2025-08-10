No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Los tumbos de la Fiscalía en el caso Ungrd y el limbo judicial de Olmedo López

Olmedo de Jesús López está en el peor de los mundos: ya contó lo que sabe, pero la Fiscalía sigue sin cumplirle y sus acusaciones están en el limbo. Radiografía del expediente más sensible que adelanta la justicia por este caso de corrupción política. 

Redacción Judicial y Juan David Laverde Palma
10 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Los protagonistas del escándalo: Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Olmedo López, Luis Fernando Velasco, César Manrique y Diego Guevara.
Los protagonistas del escándalo: Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Olmedo López, Luis Fernando Velasco, César Manrique y Diego Guevara.
Foto: Archivo

Dos reveses judiciales en menos de tres meses ha sufrido Olmedo de Jesús López, testigo estelar en el expediente de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Dos jueces le negaron el preacuerdo para que fuera condenado a seis años y dos meses de cárcel y después el principio de oportunidad que le permitía inmunidad total de otros delitos como consecuencia de su efectiva colaboración con la justicia. En ambos casos, los togados se quejaron de que la Fiscalía no sustentó con contundencia por qué se le...

Por Redacción Judicial

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
