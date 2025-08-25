No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Corte Constitucional aclara que autoridades indígenas no pueden impedir abortos

Una menor de edad y otra mujer indígena que buscaron interrumpir voluntariamente su embarazo no pudieron hacerlo porque las autoridades de sus comunidades se lo impidieron. Sus historias llegaron a lo más alto de la justicia que dejó claro que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es para todos las personas gestantes del país.

Jhordan C. Rodríguez
25 de agosto de 2025 - 02:00 a. m.
Foto: Eder Rodríguez

La Corte Constitucional le puso punto final a una vacío legal frente al derecho al aborto en Colombia. Lo hizo al revisar los casos de dos mujeres indígenas que intentaron acceder a su derecho a interrumpir voluntariamente sus embarazos, pero fue negado por las autoridades de sus comunidades. Aunque acudieron a los jueces a través de tutelas para que fuera aplicada la sentencia histórica que despenalizó el aborto hasta la semana 24, la justicia les falló. En primera y segunda instancia, las autoridades judiciales le dieron más fuerza a la...

