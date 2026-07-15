Corte Constitucional decidirá futuro sobre apelaciones de máximos responsables en la JEP

Logo de esta entidad Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una regla para juzgar a los comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que se inventó la propia instancia de justicia transicional, pasa hoy al tablero en la Corte Constitucional. Se trata de una sentencia que sentó las reglas para definir quiénes son los máximos responsables de las conductas que juzga el Tribunal de Paz y que no les permite a ellos mismos apelar esas decisiones. Una presunta omisión al debido proceso de cualquier persona y una extralimitación de la JEP que, según la ponencia conocida por este diario, debe...