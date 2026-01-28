Corte Constitucional define emergencia económica entre recusaciones y votos en duda

El magistrado Carlos Camargo Assis es el ponente que le propuso a sus colegas suspender el decreto, como medida cautelar. Foto: Corte Constitucional

Todo está listo para que la Corte Constitucional mueva sus primeras fichas dentro de una larga lista de pendientes que tienen que ver con asuntos de todo el interés del gobierno Petro. Hoy, durante la primera reunión de la semana, el orden del día está enfocado en resolver algunos asuntos cuyos términos están por vencerse. Pero la verdadera atención está puesta en lo que definan los magistrados sobre el futuro del decreto con el que el Ejecutivo declaró la emergencia económica en el país en diciembre del año pasado. El ponente del expediente...