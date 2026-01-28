Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Corte Constitucional define emergencia económica entre recusaciones y votos en duda

Una ponencia que propone suspender la emergencia económica entra esta semana en un debate crucial en la Corte Constitucional. Pero antes de ese debate, la Sala Plena debe definir si saca de la discusión al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Un expediente crucial que, entre recusaciones e impedimentos y cuentas apretadas, tiene en ascuas al gobierno y al país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
28 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
El magistrado Carlos Camargo Assis es el ponente que le propuso a sus colegas suspender el decreto, como medida cautelar.
El magistrado Carlos Camargo Assis es el ponente que le propuso a sus colegas suspender el decreto, como medida cautelar.
Foto: Corte Constitucional

Todo está listo para que la Corte Constitucional mueva sus primeras fichas dentro de una larga lista de pendientes que tienen que ver con asuntos de todo el interés del gobierno Petro. Hoy, durante la primera reunión de la semana, el orden del día está enfocado en resolver algunos asuntos cuyos términos están por vencerse. Pero la verdadera atención está puesta en lo que definan los magistrados sobre el futuro del decreto con el que el Ejecutivo declaró la emergencia económica en el país en diciembre del año pasado. El ponente del expediente...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

emergencia económica

magistrado Jorge Enrique Ibáñez

recusación

magistrado Carlos Camargo Assis

Sala Plena

crisis fiscal

Casa de Nariño

PremiumEE

 

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Los amiguetes Vladimiro Fernández y Carvajal haciéndole el mandado a petro
micorriza(d243q)Hace 1 hora
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.