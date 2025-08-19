Corte Constitucional dejó en firme elección de Altus Baquero como magistrado del CNE

Magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Jorge Londoño

Altus Baquero seguirá en firme como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Corte Constitucional acaba de darle un espaldarazo de primer nivel que anuló la decisión del Consejo de Estado de anular su elección en lo más alto de la autoridad electoral.

La decisión de la Corte le pone fin al debate que se abrió entre los dos altos tribunales sobre los requisitos para la llegada de Baquero al CNE. En su decisión, la Sala Plena dejó claro que la decisión de la otra alta corte no tiene ningún efecto y que el magistrado podrá seguir con sus funciones.

La Sección Quinta del Consejo de Estado había anulado la elección de Baquero como magistrado del CNE el 6 de junio de 2024, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios para optar por el cargo, al cual llegó con apoyo del Partido Liberal. Por eso, lo sacó del cargo. Sin embargo, Baquero presentó una tutela argumentando que el Consejo de Estado le había vulnerado los derechos al debido proceso, acceso a cargos públicos, igualdad jurídica, trabajo y mínimo vital, además de solicitar la aplicación de los principios democráticos, pro homine, pro libertate, buena fe y confianza legítima.

Al conocer el caso, la Corte Constitucional revocó la medida que lo sacó del CNE, devolviéndole su cargo hasta tanto no se definiera el proceso en su jurisdicción. Ahora, la Sala Plena anuló completamente la decisión del Consejo de Estado y determinó que Baquero podrá culminar el periodo para el que fue elegido (2022-2026).

Para la Corte Constitucional, Baquero sí cumplía con los requisitos de experiencia exigidos por la Constitución para ocupar el cargo en el CNE. Por ello, ordenó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que emita una nueva decisión en el caso.

