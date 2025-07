Corte Constitucional responde a Petro: “no hay estrategia para hundir la pensional”

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Chema Moya

Horas después de que el presidente Gustavo Petro criticara a la Corte Constitucional, señalándola de un supuesto plan para tumbar la reforma pensional, la alta corte le respondió al primer mandatario a través de un comunicado. En un documento de una página, firmado por el presidente de la corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el órgano de la justicia consideró que esa afirmación no tiene sustento.

“El ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, desmiente que esté detrás de alguna estrategia para hundir la reforma pensional”, se lee en la comunicación. El presidente Petro, por su parte, en un evento sobre transición energética en Nariño, dijo que en la corte “volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma”, lo que generó molestias en el alto tribunal.

La reforma pensional fue aprobada en junio de 2024 y firmada por el presidente para que entrara en vigencia desde el 1 de julio de 2025. Sin embargo, varios ciudadanos, incluida la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, consideraron que la iniciativa fue tramitada a la carrera en el Congreso y tuvo errores. Por eso, demandó ante el alto tribunal para que verificara y la tumbara.

Aunque el magistrado Ibáñez redactó una ponencia con la que se tumbaba la reforma, finalmente la Sala Plena decidió el pasado 17 de junio que lo mejor sería no declararla inconstitucional, sino devolverla al Congreso para subsanar vicios de trámite (errores del Congreso en su desarrollo y votación).

Según Petro, el gobierno y el Congreso ya subsanaron los errores advertidos por la Corte Constitucional. No obstante, el presidente dijo en su discurso público que los magistrados, en específico Ibáñez, buscan hundir la reforma “sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”. Y agregó: “¿por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros, que además quieren que se haga la reforma o que si no se van a quebrar?”.

La Corte Constitucional, en su comunicado, explicó que ni siquiera se ha podido terminar de firmar por parte de los magistrados el documento del pasado 17 de junio, con el cual se ordenó la subsanación. Ese asunto se llevará a cabo en la próxima Sala Plena, que se cumplirá el próximo 23 de julio. Asimismo, la alta corte informó que la Cámara de Representantes sí ha adelantado un trámite de subsanación, pero del cual no ha rendido informe.

“Por lo tanto, el proceso está suspendido hasta tanto se firme el Auto 841 y ulteriormente se analice y se revise el informe que la Cámara de Representantes aún no ha remitido”, concluyó la Corte Constitucional en su ccomunicación.

