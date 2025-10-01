Las demandas que tienen en riesgo la elección del magistrado Carlos Camargo Assis

Nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Carlos Camargo Assis se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional el pasado miércoles y tomó juramento para cumplir con su nueva tarea en la cúpula de la justicia constitucional del país. Casi un mes después de haber sido elegido por la plenaria del Senado para integrar la Sala Plena del alto tribunal, el exdefensor del Pueblo inició su periodo de ocho años en reemplazo del exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas. Aunque aseguró que no dimitirá en su tarea como juez constitucional, cumplir esa promesa no está del todo en sus...