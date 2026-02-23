Publicidad

Corte IDH define la responsabilidad del Estado por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata

Jesús Ramiro Zapata denunció en varias oportunidades el vínculo entre el Ejército y grupos armados en las masacres de Segovia (Antioquia) de 1988 y 1996. Hoy, la Corte IDH definirá la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del líder social, ocurrida en el año 2000 a manos de paramilitares.

Ana Sofía Montes Peláez
23 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
El caso del líder social llegó a la Corte IDH luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera que Colombia es responsable de su muerte.
Foto: El Espectador

Este 23 de febrero, luego de casi 26 años de impunidad por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata, profesor, sindicalista, líder social y defensor de derechos humanos de Segovia (Antioquia), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificará la sentencia del caso. Su familia y abogadas esperan que se confirme la responsabilidad del Estado en la muerte del hombre que denunció en repetidas ocasiones el vínculo entre el Ejército y grupos paramilitares involucrados en las masacres ocurridas en el municipio en 1988, 1996 y los...

Por Ana Sofía Montes Peláez

