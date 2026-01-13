Corte Suprema avaló extradición de “Chiquito Malo” a Estados Unidos por narcotráfico

Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su aval para la extradición a Estados Unidos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de “Chiquito malo”, principal líder del Clan del Golfo. La justicia de ese país lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la acusación presentada por la justicia estadounidense, aproximadamente desde 2008, Ávila Villadiego “se unió a un concierto para delinquir, se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, y con personas conocidas y desconocidas a bordo de una embarcación sujeta la jurisdicción de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir una sustancia” ilegal.

Asimismo, sostienen que desde 2014, según sus investigaciones, se “identificó a un grupo de narcotraficantes colombianos que crearon una organización conocida como el Clan del Golfo (CDG). La organización, situada en la costa norte de Colombia, recaudaban impuestos de las drogas, producían cantidades significativas de cocaína y transportaban y distribuían cocaína para Centroamérica, México y en última instancia a Estados Unidos. La investigación identificó a Ávila Villadiego como un miembro y posterior líder del CDG y un inversionista en muchas cantidades de cocaína”.

Alias chiquito malo, dice el documento de la justicia estadounidense, “invirtió en grandes cantidades de cocaína que fueron enviadas en lanchas rápidas que partían de la costa norte de Colombia y llegaban a Costa Rica, Honduras, Guatemala y otros lugares”. La droga, al parecer, “era transportada a través de la frontera entre Guatemala y México, donde era vendida a narcotraficantes mexicanos, quienes transportaban la cocaína a través de México a los Estados Unidos”.

La investigación por la que “Chiquito malo” deberá responder ante la Corte Distrital del sur de Florida, sostiene que él “coordinaba el despacho de las lanchas rápidas desde Colombia entre el 2008 y 2022. Ávila Villadiego y sus coconspiradores recibían dólares estadounidenses como pago por la cocaína que era vendida a compradores mexicanos”.

Algunos narcos que colaboraron con Estados Unidos en la investigación contra “Chiquito malo” aseguraron que él se desempeñaba “como socio de grandes cargamentos de cocaína, entre 500 a 2,000 kilogramos de cocaína por cada lancha rápida que partía de la costa norte de Colombia y llegaban a Centroamérica”.

La Corte Suprema de Justicia encontró que el pedido hecho por Estados Unidos fue correcto y que, cuando sea capturado, podrá ser enviado a la justicia de ese país, si su extradición es aprobada por el jefe de Estado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.