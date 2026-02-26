Corte Suprema condena a excongresista Efraín Torrado García por carrusel de la contratación

Resume e infórmame rápido

El exsenador del Partido de la U, Efraín Torrado García, acaba de ser condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá. El alto tribunal lo encontró culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por lo cual deberá pagar más de ocho años de prisión.

De acuerdo con la decisión de la Sala, que tuvo como ponente al magistrado Ariel Augusto Rojas, quedó probado que el político incurrió en irregularidades en contratos de alimentos ante la Secretaría de Integración Social de Bogotá, entre 2008 y 2011, cuando Samuel Moreno era alcalde de la capital. En concreto, se revisaron 21 acuerdos entregados al Grupo Torrado -conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista- para el suministro de la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá.

De acuerdo con la decisión de 110 páginas que tuvo como ponente al magisrado Ariel Augusto Rojas, “con independencia de que el aforado fuéra o no socio o integrara su junta directiva, lo cierto es que mostró interés indebido a favor de las empresas contratistas, que recibieron beneficio económico con la asignación de los contratos”. En el proceso, según se lee en el documento final, también quedó en evidencia “la amistad y el pacto criminal de Néstor Iván Moreno Rojas (hermano del fallecido exalcalde de Bogotá) con los hermanos Efraín y Edgard Torrado García, lo cual facilitó el direccionamiento de contratos.

