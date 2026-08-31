Corte Suprema confirma condena contra exalcalde por nexos con “La Oficina de Envigado”

José Ignacio Mesa Betancur, excongresista antioqueño, fue condenado a seis años de prisión.

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Este lunes 31 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de seis años y cuatro meses de prisión contra el exalcalde de Envigado y exsenador José Ignacio Mesa Betancur por sus nexos con la estructura criminal La Oficina de Envigado. Mesa Betancur fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según detalló la Sala de Casación Penal, Mesa Betancur recibió apoyo de “La Oficina de Envigado” para su campaña política a la alcaldía en 1995 y luego en sus aspiraciones al Senado, para los periodos 1998-2002 y 2002-2004.

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