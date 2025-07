Corte Suprema confirmó condena contra hermanos Dávila Abondano por Agro Ingreso Seguro

El alto tribunal encontró que los empresarios Juan Carlos Dávila Abondano y Alfonso Dávila Abondano trataron de quedarse con recursos del Estado que iban destinados a pequeños campesinos. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano intentaron quedarse irregularmente con recursos del Estado que estaban destinados para el campesinado en medio del escándalo conocido como Agro Ingreso Seguro en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena impuesta a los empresarios por el escándalo de corrupción.

Podría interesarle: Paz total de Petro: Corte Suprema se opone a proyecto del ministro Montealegre

El alto tribuna revisó un recurso extraordinario que presentaron los empresarios del Grupo Daabon, de los más importantes en plantaciones de palma y banano en Santa Marta (Magdalena), con el que buscaban que la Corte revisara la condena que les había dictado en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá. En 2020, esa instancia los condenó a dos años de prisión por el delito de peculado por apropiación agravado en modo de tentativa.

El recurso que presentaron los hermanos Dávila Abondano señalaba que ellos nunca recibieron recursos estatales, pues frenaron la parcelación de tierras cuando estalló el escándalo. Para su defensa, por esa razón, nunca se cometió el delito y no debió condenárseles. Sin embargo, la Corte encontró otra cosa.

Le recomendamos: Niegan tutela a Epa Colombia y sigue su condena por terrorismo contra Transmilenio

El alto tribunal determinó que los hermanos presentaron dos proyectos independientes que realmente era para el mismo bien: la finca Tequendama, que había sido dividida. En 2009, en el proyecto de Agro Ingreso Seguro se eligieron como beneficiarios esos lotes y los proyectos, en los que se repartirían a uno $192 millones, y al otro, 247 millones. Por eso, la Corte encontró que los Dávila Abondano solo desistieron de quedarse con los recursos, cuando las denuncias de las ilegalidades llegaron a los medios.

En el proceso, los empresarios también señalaban que el juez de primera instancia no debió avalar un preacuerdo que adelantaron con la Fiscalía, porque realmente, según su defensa, el delito no se cometió. Aun así, tanto el Tribunal como la Corte resaltaron que el desistimiento de los hermanos Dávila Abondano de recibir los recursos del Estado estuvo motivado por la presión mediática y no por voluntad propia.

Conozca más: Las pruebas de la Corte Suprema contra congresista de Comunes por cobros a su UTL

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.