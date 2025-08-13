Corte Suprema dejó en libertad a Álvaro “El Gordo” García por vencimiento de términos

El excongresista, condenado por la masacre de Macayepo, enfrenta otro proceso por el delito de desplazamiento forzado.

El parapolítico Álvaro “El Gordo” García, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, recuperará su libertad. Este miércoles, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se reunió para decidir sobre la solicitud de los defensores de García y encontraron que podrá recuperar su libertad por vencimiento de términos.

La decisión fue tomada en medio de un proceso que adelanta esa sala contra el exsenador por el delito de desplazamiento forzado, derivado de la masacre cometida en octubre del 2000. Desde hace más de seis meses, los abogados del parapolítico buscaban que recuperar la libertad por vencimiento de términos, pero el alto tribunal se lo negó más de cinco veces argumentando que todavía estaban dentro de los términos de ley.

Esta vez, la sala evidenció que el caso que avanza en el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas ya había seis meses sin resolver la situación del procesado, pues el pasado 4 de agosto se acababa el plazo para que hubiera decisión en el expediente. Según conoció este diario, la decisión no fue unánime, pues el magistrado Ariel Augusto Torres salvó su voto.

De acuerdo con la acusación en contra del excongresista, luego de la masacre, en la que integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a 12 campesinos, más de 4.000 personas tuvieron que dejar sus hogares por temor a las represalias de las estructuras paramilitares, incluidos los familiares de las víctimas de Macayepo.

En la mayoría de sus peticiones, la defensa del parapolítico señaló que habían pasado más de seis meses en los que su cliente estuvo privado de la libertad sin que se realizara la audiencia de juzgamiento, por lo cual debería salir de prisión y no continuar el proceso tras las rejas. Además, el abogado de García Romero dijo que debía accederse a la libertad del excongresista por su avanzada edad.

En julio de 2024, el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá le había otorgado la libertad condicional al excongresista, por el “cumplimiento de tres quintas partes de su pena y por haber redimido una parte de su condena”. Pero, a los pocos días y cuando García Romero ya tenía las maletas hechas para salir de la cárcel, la Corte Suprema lo frenó en seco.

