Corte Suprema de Justicia eligió a Iván Mauricio Lenis como su presidente para 2026

La Corte Suprema de Justicia tiene un nuevo presidente. La Sala Plena del alto tribunal eligió al magistrado Iván Mauricio Lenis, de la Sala Laboral, para que lleve las riendas de la corporación este año. A su lado, como vicepresidente, estará el magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala de Casación Penal.

Asimismo, las salas de casación y las salas especiales del alto tribunal cambiaron de presidentes. En la Sala de Casación Penal fue elegido como presidente el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito. En el caso de la Sala Laboral, asumió la presidencia el magistrado Víctor Julio Usme Perea, y en la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural fue elegido el magistrado Juan Carlos Sosa Londoño.

En la Sala de Primera Instancia, la presidencia será ocupada por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila y la Sala de Instrucción será liderada por el magistrado Francisco Javier Farfán Molina.

¿Quiénes son los nuevos presidentes de la Corte Suprema?

Sala Plena

Las riendas de toda la corporación serán llevadas este año por el magistrado Iván Mauricio Lenis, que fue vicepresidente el año pasado, acompañando al ahora exmagistrado Octavio Tejeiro. Lenis es abogado y especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado.

Durante más de 20 años ha sido docente en facultades de derecho, como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi en Cali, donde ejerció tuvo cargos administrativos, entre ellos, jefe de Departamento, director del Grupo de Investigaciones y director de Posgrados en Derecho.

Su recorrido también lo ha llevado a ser profesor en la Universidad Eafit, en la Universidad del Valle, la Universidad del Rosario, la Universidad del Norte, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes.

Vicepresidente

El magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala Penal, será el segundo al mando en el alto tribunal en 2026. Quintero, dentro de otras cosas, es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás con estudios de maestría en Estrategia y Geopolítica.

Sala Penal

El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, un jurista con más de 35 años de experiencia, fue elegido como presidente de esta sala. Dentro de las labores que tiene el togado para 2026 está ser el ponente de un expediente clave en el país: el caso en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Solórzano es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, donde también obtuvo un doctorado y una especialización en Derecho Penal. Así mismo, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado y diplomado en enseñanza de las técnicas de oralidad de la Universidad de Nuevo México.

Sala Laboral

En la Sala de Casación Laboral fue elegido como presidente el magistrado Víctor Julio Usme Perea. El togado tiene experiencia profesional de más de 30 años, en los cuales ha tenido cargos, incluido el de magistrado auxiliar de esa misma corte. Es abogado de la Universidad Santo Tomás, con especializaciones en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás.

Sala Civil

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural quedó en manos del magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, abogado de la Universidad de Medellín. Es especialista en Derecho Privado con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Autónoma Latinoamericana y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Tiene más de 38 años de trayectoria en la Rama Judicial, en la que ha sido juez civil municipal, juez civil del circuito y magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

Sala de Primera Instancia

Para la Sala de Primera Instancia fue elegida la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, egresada de la Universidad Externado de Colombia. La togada cuenta con una maestría y una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de esa misma universidad, así como con una especialización en Derechos Humanos de la ESAP y otra en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana.

Sala de Instrucción

El magistrado Francisco Javier Farfán Molina fue elegido como presidente de esta sala, abogado de la Universidad de Los Andes. El togado cuenta con una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid.

