Corte Suprema de Justicia está “al día” en casos de extradiciones, según su nuevo presidente

El magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, es el nuevo presidente de ese alto tribunal. A pocos días de ser elegido en el cargo, se refirió a distintos temas de interés nacional que vienen caminando al interior del Palacio de Justicia e hizo un llamado para fortalecer la justicia que, según expresó, tien un “défiit de jueces” en este momento. Además, con ocasión de la extradició de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos, aseguró que la Corte está “al día” con los casos en los que ha tenido que emitir conceptos.

El presidente del alto tribunal se refirió inicialmente en Caracol Radio al diálogo que debe haber entre las distintas ramas del poder en el país y expresó que debe ser “realmente armónico como lo establece la Constitución, porque si logramos que así sea quien gana es la ciudadanía. Nosotros, todas las ramas del poder público, estamos es para que el Estado y la justicia funcionen y es en ese trabajo armónico que podemos trabajar para resolver las necesidades y los problemas que tiene la sociedad”.

De igual manera sostuvo que “no es deseable que ese diálogo institucional se salga de los cauces del respeto y que no se utilice o se acuda a la práctica del insulto o a la práctica de la descalificación por parte de ningún poder público hacia otros”.

Asimismo, se refirió a la propuesta de una constituyente. “Al margen de de esa apreciación, yo creo que toda Constitución puede ser en efecto reformada y ella misma establece los mecanismos para que ello pueda realizarse. Nosotros en la Constitución del 91 vivimos un proceso muy interesante en una coyuntura nacional que nos permitió con todas las fuerzas vivas de la sociedad un acuerdo colectivo para lograr dar respuesta a las necesidades tan complejas que tenía el país en ese momento. Y esa Constitución estableció los mecanismos para que ella misma pueda ser reformada o cambiada”.

Agregó que si en algún momento se hace una reforma de esa magnitud, debe “ser producto del consenso nacional de todas las fuerzas vivas y que eso no sea una imposición, porque se requiere el acuerdo nacional para poder llegar a una transformación de la Constitución”.

Por otra parte, se refirió a las solictudes de extradición que llegan a la Corte para que la Sala Penal de ese alto tribunal emita los conceptos correspondientes. El gobierno Petro ha pedido cerca de 800 conceptos y, según el magistrado Lenis, “la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por información que he recibido de ellos, se encuentra el día en todas las extradiciones”.

Dentro de lo dicho por el presidente de la Corte está que incluso “se han privilegiado recientemente todas las solicitudes las referentes al Tren de Arangua hacia Chile. Algunas de las decisiones recientes que se han producido en ese campo son todos los conceptos favorables en torno a Giovanni Rojas, alias Araña; Wellington Enao, alias Moncho Olmedo; y Carlos Francisco Gómez, alias Bobby”.

Lenis agregó que todo el Tren de Aragua ha sido priorizado hacia Chile y no hacia Venezuela, país que también solicita a algunos de los integrantes del grupo armado. Por otra parte, el magistrado se refirió a que “en el sector judicial tenemos que trabajar más armónicamente para que las decisiones que en en el campo penal, por ejemplo, produce la Fiscalía, tengan el resultado adecuado en el campo del juzgamiento”.

Según expuso el togado, “desde el punto de vista de los fiscales, estamos trabajando para fortalecer todas las unidades de apoyo investigativo. Eso es un punto crucial que necesitamos para fortalecer el trabajo de la Fiscalía. Y desde el par de la parte juzgamiento, trabajando fuertemente para que hayan más jueces en el país. En este momento nosotros tenemos un déficit de jueces en todas las áreas del derecho”.

