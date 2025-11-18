Corte Suprema dejó en firme condena contra alias “Jaider” asesino del pediatra “Tico” Aroca

Jaider Acuña Barrios, alias "Jader", asesinó al médico en Valledupar el 20 de agosto de 2019. Foto: Policía

Jaider Acuña Barrios, alias “Jaider”, asesinó al médico Alberto “Tico” Aroca en agosto de 2019 y, para la justicia, no queda duda de eso. Este martes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en su contra por el crimen. Aunque la defensa del hombre intentó desvirtuar algunos testimonios, el alto tribunal ratificó que debe cumplir con la pena de 45 años de prisión.

El magistrado Carlos Roberto Solórzano lideró la audiencia en la que se leyó la sentencia en contra de “Jaider”, la cual ratificó lo dicho por instancias anteriores sobre su responsabilidad en el homicidio. Según el alto tribunal, quedó totalmente probado que Acuña Barrios disparó en la madrugada del 20 de agosto de 2019 en contra del pediatra, sin que él tuviera cómo defenderse.

Dentro de lo expuesto por la Sala Penal, estuvo que varios testigos rindieron versiones que permitieron ubicarlo en el lugar de los hechos. Por ejemplo, el exparamiltiar Fernando Andrade Sánchez le aseguró a la justicia que fue contactado por Acuña Barrios ofreciéndole cerca de COP 80 millones para que participara en el crimen del médico.

Asimismo, en la decisión de la corte se lee que “para el caso, es claro que dentro del plan para quitar la vida a Alberto Aroca Saad se ofreció una remuneración en dinero, la cual tuvo que ser realizada por un autor intelectual interesado en su muerte a unos autores materiales, los sicarios que ejecutaron el macabro acto”.

Igualmente, el magistrado Solórzano leyó que, para la Sala Penal, se probó que “cuando el médico Alberto Aroca Saad recibió los disparos se creó una situación de desventaja que el agresor aprovechó, toda vez que cuando fue inicialmente atacado, lo fue de forma sorpresiva y por la espalda”.

El crimen del médico se dio en la madrugada del 20 de agosto de 2019, cuando el pediatra y otras personas caminaban por vía púbica de Valledupar, cuando dos hombres armados en moto se acercaron a ellos y le dispararon por la espalda. Incluso, uno de los testigos que estaba con Aroca en ese momento, reconoció a “Jaider” ante las autoridades.

Finalmente, el alto tribunal determinó que la pena contra el sicario debía ser de 45 años de prisión. Además, la corte agregó suspendió por un año el acceso o porte de armas de fuego de Acuña Barrios.

