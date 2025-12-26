Corte Suprema desestimó tutela de “Pipe Tulua” sobre su extradición a Estados Unidos

Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad. Foto: Policía Nacional

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela con la que Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, alegaba una supuesta vulneración al debido proceso en el trámite de su extradición a Estados Unidos, país que lo pide para que responda a delitos relacionados con el narcotráfico.

La magistrada Hilda González, de la Sala Civil, tuvo la tarea de revisar la solicitud del jefe de la banda “La Inmaculada”. Al estudiar el expediente, la togada consideró que el recurso no era procedente, pues “Pipe Tuluá” pedía la solución de un problema administrativo a través de una vía incorrecta.

De acuerdo con la decisión, publicada por Caracol Radio, la resolución con la que el presidente Gustavo Petro aprobó la libertad del criminal es una decisión administrativa, por lo cual debió presentar su inconformidad ante jueces administrativos, y no ante el alto tribunal, hasta no agotar todos los mecanismos.

Es decir, por ahora se mantiene en firme la decisión del Ejecutivo de enviar a Estados Unidos a “Pipe Tuluá”, para que responda por los delitos relacionados con el narcotráfico por los que lo requiere ese país.

La tutela del jefe de “La Inmaculada” se conoció un día después de que Andrés Idárraga, el ministro encargado de Justicia, asegurara que “Pipe Tuluá” había aceptado voluntariamente irse extraditado. En su momento, el alto funcionario dijo que a pesar de la extradición, se mantenía en firme la mesa en la que buscan avanzar en diálogos de paz con su grupo criminal. “Nosotros extraditamos a Pipe Tuluá y las negociaciones siguen abiertas porque, hasta el momento, no hemos logrado materializar de manera formal un proceso de negociación con La Inmaculada”, dijo en su momento.

El presidente Gustavo Petro aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, según registró el Diario Oficial. Sin embargo, el 5 de diciembre fue expedida la resolución de la Presidencia de la República con la que se anunció el inicio de las conversaciones.

En el documento avalado para su extradición se indica que se tuvo en cuenta su prontuario delictivo, en el que se registran cuatro condenas y once investigaciones activas por distintos delitos. Además, el gobierno revisó los cuatro cargos por narcotráfico por los que lo solicita el país norteamericano.

El pasado 12 de noviembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para la extradición de “Pipe Tuluá”. La alta corte revisó los documentos y las pruebas presentadas por Estados Unidos, y determinó válida su extradición.

