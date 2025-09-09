Corte Suprema indaga a Jota Pe Hernández por supuesta manipulación de testigos

Corte Suprema indagará a Jota Pe Hernández por supuesta manipulación de testigos Foto: El Espectador - José Vargas

El pleito entre el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández; y el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unidos, Roy Barreras, por presunta calumnia y hostigamiento agravado, tuvo un giro en la Corte Suprema de Justicia y ahora apunta a un caso de supuesta manipulación de testigos. La Sala de Instrucción del alto tribunal abrió una indagación contra Hernández porque, posiblemente, había ofrecido dádivas para que algunas personas que declararon ante la Corte enlodaran a Barreras y lo hicieran pasar como supuesto líder de una red de corrupción en el Congreso.

El caso se remonta a 2023, cuando Hernández denunció públicamente una supuesta red de corrupción en contratación en el Congreso que relacionaba al Senado con la empresa de comunicaciones Digitec S.A.S. Según su versión, John Jairo Uribe, quien fue productor del Canal Congreso manejaba un subcontrato con una posible empresa fantasma para la operación del canal. Según la denuncia, la propietaria de dicha empresa sería Valeria Uribe, hija del exproductor. Así mismo, habla de un presunto abuso contra los trabajadores porque estarían recibiendo menos salario del pactado en los contratos.

En esa denuncia también se vio envuelto Roy Barreras, para entonces presidente de la cámara alta. Según Jota Pe Hernández, Barreras tendría relación con el caso porque los contratos se dieron luego de que asumiera como presidente del Senado y porque John Jairo Uribe es cercano a él, ya que trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Barreras lo denunció en la Corte Suprema desde abril de ese año y el caso nunca pudo ser conciliado entre los políticos.

Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte, que adelanta el caso de supuesta calumnia, evidenció que en el proceso, aparentemente, Hernández manipuló testigos para que enlodaran a Roy Barreras. De acuerdo con un documento de la Sala, revelado por W Radio, los testigos citados en el caso no incriminaron al expresidente del Senado, pero sí señalaron a Jota Pe Hernández de un supuesto plan de desprestigio.

Los testigos habrían sido Kilian Torres Rojas, quien trabajaba como camarógrafo en el Canal del Congreso y es uno de los denunciantes de John Jairo Uribe por presunto acoso laboral. Según él, el senador de la Alianza Verde le ofreció adelantar gestiones para que pudiera seguir cobrando su salario sin trabajar. Supuestamente, también le ofreció asilo político en otro país.

Asimismo, otro de los citados por la Corte y cuyos testimonios habrían dejado mal parado a Hernández fue el propio Jhon Jairo Uribe Muñoz. Según su versión, los señalamientos contra Roy Barreras hicieron parte de un plan de montaje para desprestigiarlo.

Los señalamientos fueron tildados de graves por la Corte, la cual abrió la indagación sobre la posible manipulación de testigos. “Fueron incorporados a la actuación los testimonios de los ciudadanos Catherine Torres Rojas, Kilian Antonio Torres Rojas y John Jairo Uribe Muñoz, cuyas manifestaciones describen hechos que podrían configurar el delito de soborno, a partir del cual se obtiene mayor claridad frente a la tipicidad de las conductas de Hostigamiento y Calumnia inicialmente denunciadas”, señala la decisión dada a conocer por la emisora.

Aunque el proceso de presunta calumnia y hostigamiento siguen en firme, a la par empezarán a marchar las pesquisas para saber si Hernández intentó ofrecer dádivas para que testigos declararan falsamente y le mintieran a la justicia.

