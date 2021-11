Corte Suprema inicia indagación contra Jennifer Arias por caso de plagio académico

La Corte Suprema de Justicia inició acciones preliminares contra la presidenta de la Cámara de Representante, Jennifer Arias. La Sala de Instrucción de la alta corte abrió una indagación en su contra, luego de que la Universidad Externado reportara a ese despacho y a la Fiscalía un plagio en la tesis de Maestría que presentó para graduarse en Gobierno y Políticas Públicas. La pesquisa quedó en manos del magistrado Héctor Alarcón.

A través de un comunicado de prensa, ayer 22 de noviembre El Externado informó que le pedirá al Consejo de Estado que anule los títulos de Arias y Leydi Lucía Largo, con quien fue presentado el trabajo de grado. Se trata del documento “Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional”, presentado el 2 de mayo de 2016.

El Externado explicó que ante las denuncias periodísticas reveladas por El Espectador, originadas en una investigación del portal Plagios S.O.S, iniciaron un proceso de “revisión detallada” del expediente académico de las autoras de la tesis. El texto de la tesis fue sometido a una herramienta informática para la detección de plagio. “Esta operación arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes”, señaló el centro educativo.

Durante el proceso, asegura El Externado, fue contratado un experto en derecho de autor y propiedad intelectual, quien señaló que “se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas”.

Además, el experto aseguró que bastaría con hacer una lectura simple para deducir cómo la presidenta de la Cámara introdujo fragmentos de otros textos. Por otro lado, El Externado confirmó que en los primeros días de noviembre, ambas autoras radicaron dos copias de un documento, aduciendo que se trataba de la versión final y definitiva de su tesis de grado. El texto no fue pedido por el centro educativo y no coincide plenamente por el remitido, hace años, por el director del trabajo final.

Tras el anuncio de la universidad, Arias emitió un mensaje y un video por medio de sus redes sociales, en los cuales afirmó que no hubo debido proceso y que el tema se aclarará ante las autoridades judiciales. La presidenta de la Cámara señaló que la justicia penal no era el mejor escenario para dirimir las críticas en su contra, pero que está preparada para demostrar su inocencia.

“La universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó mi versión y aun así hoy dice que hay un plagio. Lo segundo es que la universidad ha dicho a través de medios de comunicación y de redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis y entonces yo me pregunto: ¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen el documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, cuestionó Arias.

