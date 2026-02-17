Corte Suprema llama a juicio al congresista Wilmer Carrillo por presunta corrupción

Wilmer Carillo, representante a la Cámara por el Partido de la U y por Norte de Santander. Foto: Cámara de Representantes y El Espectador

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara Wilmer Carrillo por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La decisión de la Sala Especial de Instrucción concluyó que existen elementos suficientes para que el congresista enfrente un juicio ante el alto tribunal.

La investigación se relaciona con supuestas gestiones que Carrillo habría realizado ante el entonces gobernador de Norte de Santander para lograr el nombramiento de la directora de un hospital en ese departamento. Según el expediente, tras la designación de la funcionaria, Carrillo habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos, entre otros, y recibido comisiones por esas actuaciones.

El alto tribunal aclaró que decisión puede ser apelada por las partes. Una vez se resuelvan los recursos y si la decisión queda en firme, el congresista Wilmer Carrillo pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, que asumirá su proceso.

Noticia en desarrollo...

