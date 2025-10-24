Corte Suprema no enviará a la cárcel a excongresista Pedro Pardo, investigado por Farcpolítica

Aunque el político pidió pista en la JEP, esa jurisdicción determinó que el caso por presunto enriquecimiento ilícito es competencia de la corte.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El excongresista Pedro Nelson Pardo Rodríguez, investigado por sus nexos con la otrora guerrilla de las Farc durante su paso por el Congreso, seguirá en libertad. Las Sala de Instrucción, que lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento mientras avanza el caso.

Pardo Rodríguez, quien fue representante a la Cámara por Guainía, fue vinculado por el alto tribunal por nexos con las Farc y sus procesos fueron enviados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí, aunque se le abrió la puerta para algunos de sus procesos, no todos lograron mantenerse.

La jurisdicción especial rechazó la posibilidad de que el caso por enriquecimiento ilícito fuera de su competencia, por lo que regresó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En una audiencia reservada en abril de 2014, en la jurisdicción ordinaria, Rodríguez Pardo aceptó su participación en los delitos de rebelión agravada y constreñimiento al sufragante. Todo eso, por haber recibido apoyo de frentes de la guerrilla que delinquían en dicho departamento.

Las pesquisas arrojaron desde ese entonces que los guerrilleros habrían atacado varias poblaciones con el fin de impedir que salieran a votar por otro candidato que no fuera Pardo Rodríguez. Incluso, el nombre del político apareció en los computadores de Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’.

Por esos mismos hechos, la Sala Plena del Consejo de Estado le dio muerte política por una demanda por constreñimiento al elector. El excongresista ya había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión a seis años y tres meses de cárcel.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.