Corte Suprema no investigará a senador Lidio García por parapolítica

Corte Suprema se inhibió de investigar a senador Lidio García por parapolítica

Tras 10 años de indagación preliminar, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación formal en contra del senador liberal Lidio García, por el delito de concierto para delinquir. El congresista estaba ante los estrados judiciales por cuenta de una compulsa de copias que realizó la Fiscalía luego de que Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, exjefe paramilitar lo salpicó por supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Aunque alias Don Antonio fue citado el año pasado ante la Corte Suprema para ampliar su declaración, el alto tribunal con ponencia de la magistrada Cristina Lomaban, se inhibió de abrir investigación en su contra. El expresidente del Senado fue salpicado en la denominada parapolítica por una información que, supuestamente, se halló en el computador de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, exjefe paramilitar.

La información que quedó consignada en el expediente de la parapolítica daba cuenta que algunos congresistas contaron con el apoyo económico del Bloque Norte de las Autodefensas para llegar a suplir una plazo en el Congreso de la República. Según, el informe, había correos electrónicos, grabaciones de reuniones entre políticos y miembros del grupo paramilitar, entre otras pruebas, que daban cuenta de los nexos que había entre la estructura ilegal y la política en el país.

De Lidio García, actual senador y uno de los candidatos más votados en el partido liberal en las elecciones de marzo pasado al Congreso, se había dicho de su posible nexo con José Pablo Díaz, exmiembro de las AUC. Don Antonio ha mencionado que el político y Díaz son primos, de ahí su cercanía y supuesto apoyo para llegar a la Cámara de Representantes por Bolívar. Actualmente, el exjefe paramilitar se encuentra fuera del país.

El senador liberal, por su parte, ha negado todo vínculo con las autodefensas, de ahí que le haya solicitado a la Corte Suprema que hace un año tuviera en cuenta el testimonio de Don Antonio con una versión en su expediente judicial. En su momento, en diálogo con este diario, el político resaltó: “Esta solicitud que le hice a la Corte la hice con el fin de poder aclarar que nunca tuve que ver con ningún grupo criminal y gracias a Dios esto lo ha demostrado el tiempo. Llevo 15 años con una preliminar y nunca se ha convertido en un proceso en firme”.

Añadió que le solicitó a la Corte escuchar los testimonios de Don Antonio y dos personas más vinculadas con el grupo paramilitar. “Yo no puedo estar esperando que me lo archiven o me den un inhibitorio como en algún momento puede suceder. Yo no quiero eso. Lo que quiero es que escuchen a esas personas con las que me asociaron para demostrar mi inocencia y eso es lo que va a pasar. En 2017 declaré ante la Corte, pero llevo más de una década sub judice, y no quiero que eso siga, que mi familia sepa que soy inocente”, concluyó García el año pasado.

