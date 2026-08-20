Corte Suprema ordena vigilancia electrónica al senador conservador Miguel Ángel Barreto

El alto tribunal lo investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos. Foto: Senado

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia ordenó la vigilancia electrónica del senador del Partido Conservador Miguel Ángel Barreto Castillo, investigado por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con lo explicado por el alto tribunal, la medida, que no es privativa de la libertad, consistirá en un mecanismo de vigilancia electrónica que tendrá que implementar el Inpec. Además, deberá cancelar una caución de COP 40 millones y se le prohibió tener contacto con testigos del proceso.

Las pesquisas son por presuntas irregularidades en procesos contractuales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta). Según la Corte, se habrían realizado maniobras para direccionar contratos para favorecer a integrantes del Congreso, entre ellos el senador Barreto Castillo.

Sin embargo, no es el único caso que lleva la Sala de Instrucción contra Barreto Castillo. El 20 de octubre de 2021, el alto tribunal abrió una investigación preliminar contra el congresista por supuesta falsedad en documento privado y fraude procesal. En 2018, el congresista habría recibido una donación para su campaña electoral, la cual, al parecer, no reportó.

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