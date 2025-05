Corte Suprema ordenó la captura del exparamilitar Juancho Dique

Uber Banquez Martínez, conocido como Juancho Dique, se desmovilizó de las autodefensas hace 16 años. Foto: archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura inmediata en contra del exparamilitar Uber Enrique Banquez Martínez, conocido como Juancho Dique. El alto tribunal determinó que debe ser privado de su libertad para que cumpla con la condena que le fue impuesta el año pasado por mentirle a la justicia sobre sus relaciones con políticos que fueron favorecidos por acciones criminales.

La decisión, revelada inicialmente por W Radio, señala que la Sala Penal del alto tribunal explicó en 33 páginas que la medida se da por la condena impuesta el pasado octubre. Al exparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le fue negada la sustitución de la pena en la que se le ordenó pagar cárcel por mentir sobre la relación del exsenador de Cambio Radical Javier Enrique Cáceres Leal con grupos criminales.

Aunque Juancho Dique señaló que mintió por temor a represalias en su contra y buscó purgar su pena en prisión domiciliaria, la Corte Suprema consideró que no era viable modificar su pena. El alto tribunal revisó que el exparamilitar venía adelantando un proceso para obtener beneficios en Justicia y Paz por graves delitos cometidos por los grupos armados y que el haber mentido sobre la relación con el político afectaba esos acuerdos.

Aunque la defensa de Juancho Dique argumentó que la condena en contra del exparamilitar no estaba del todo en firme, por lo cual no podía ordenarse la captura, la Corte expuso otra cosa. “Debe decirse que para efectos de la sustitución de la medida de aseguramiento, como ya se anotó, no es necesario que exista una decisión en firme que declare la responsabilidad penal del postulado. En cambio, basta con la comunicación de cargos que se hace en la audiencia de formulación de imputación, conforme lo prevé la normatividad vigente” dice la decisión.

Para el alto tribunal, en el caso de Juancho Dique, debe tenerse en cuenta que no es un caso común en el que políticos, funcionarios públicos o empresarios son quienes señalan a exparamilitares en sus confesiones, en este caso él habló y se apartó de decir la verdad. “Presuntamente, faltó a la verdad al interior de un proceso penal, en aras de favorecer o desvincular a un exsenador de la República de sus nexos con la organización paramilitar, por lo que esta Corte compulsó copias para que fuera investigado”, dijo la Sala Penal.

En la decisión con la que fue condenado el año pasado, la justicia encontró que el exjefe del Bloque Héroes de los Montes de María “mintió en varias declaraciones que rindió bajo la gravedad de juramento ante los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que investigaban los posibles nexos del entonces senador Javier Enrique Cáceres Leal con los grupos paramilitares que delinquían en la región”.

Una fiscal de la unidad contra la Criminalidad Organizada acreditó que alias Juancho Dique entregó información falsa y negó cualquier vínculo del excongresista con el grupo armado. Con eso, señala el ente investigador, trató de favorecerlo y desviar el proceso que se seguía en su contra por el delito de concierto para delinquir.

La sentencia en contra del exparamilitar señala que debe purgar la pena en establecimiento carcelario y se le impuso una multa equivalente a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De la misma manera, fue inhabilitado por 84 meses para el ejercicio de funciones públicas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.