Corte Suprema pide negar tutela que busca tumbar terna a la Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia solicitó al Consejo de Estado negar la tutela que interpuso el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, presidente de la Sala Laboral, con la que pedía tumbar la terna integrada solo por mujeres de la que se elegirá a la próxima fiscal general de la Nación. Según el documento que le hicieron llegar al alto tribunal, la mayoría de la Sala Plena no comparte la postura del magistrado Botero, quien señaló que la conformación de la terna va en contra de su derecho al voto y a la igualdad de género, pues no hay hombres en la lista.

La Corte expresó que no apoya la tesis del magistrado, pero que, además, el togado no puede recurrir a una tutela para tumbar la terna, pues la Sala Plena ya había aceptado esa lista enviada por el presidente Gustavo Petro. En otras palabras, que si Botero no estaba de acuerdo con esa decisión de sus compañeros, no puede usar la tutela para ir en contra de la mayoría. Además de este antecedente, la Corte Suprema ya había rechazado otro recurso que presentó un ciudadano con argumentos similares al de la tutela de Botero.

La tutela de la discordia fue presentada por el magistrado el 10 de octubre pasado, solicitando la devolución de la terna para incluir mínimo a un hombre. En el recurso, el jurista alega que se le está afectando su derecho al voto al tener que escoger obligatoriamente a una mujer fiscal. Este habría basado la mayor parte de su argumentación en la Ley de Cuotas, pero según Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, le estaría dando una interpretación errónea, puesto que la ley busca precisamente corregir una situación de desigualdad estructural.

Colombia solo ha tenido una fiscal general en su historia: Viviane Morales, quien duró apenas un año en el cargo. Y más recientemente, Martha Lucía Zamora estuvo en calidad de encargada por menos de un mes. Este puesto ha sido mayoritariamente ocupado por hombres desde su creación en 1991. La terna actual de la que se elegirá fiscal está conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

Precisamente hace pocas horas, el 31 de octubre, luego de varios meses de retraso, la Corte finalmente entregó la ruta a seguir y las fechas en las que recibirá a las abogadas ternadas para su correspondiente entrevista, así como el día que publicará sus hojas de vida y finalmente dará inicio a la votación que elegirá al reemplazo del actual fiscal general, Francisco Barbosa. Esta última iniciaría el 7 de diciembre, antes de las vacaciones judiciales.

