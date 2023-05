Corte Suprema ratifica condena de Alberto Santofimio, por el magnicidio de Galán

La condena de 24 años que dictó la justicia en contra de Alberto Santofimio Botero por su responsabilidad en los hechos que rodearon el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, seguirá en firme. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al negar un recurso de revisión que presentó el abogado del exsenador, en el que pedía tumbar la condena.

Esta solicitud se sustentaba, según el recurso, en dos pruebas nuevas, no conocidas ni debatidas durante el juicio que demostrarían la inocencia de Santofimio Botero en estos hechos. La primera denominada: La personalidad del testigo y la segunda: Fueron otros los autores del magnicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento.

Este recurso llegó a manos del magistrado Luis Antonio Hernández, de la Sala de Casación Penal, quien tras estudiar los argumentos decidió negarla, al considerar que las pruebas presentadas no demuestran la inocencia de Santofimio Botero. “En razón a que el demandante no presentó prueba nueva alguna, sino un denso escrito de opiniones, en su mayoría expresadas en medios de comunicación con posterioridad al proceso, y actuaciones realizadas en otros expedientes que no ofrecen trascendencia alguna para derruir las presunciones de legalidad y acierto de la sentencia condenatoria”, explicó la Corte en su decisión.

La Corte argumentó, además, que lo expuesto por la defensa de Santofimio Botero solo pretenden revivir el debate probatorio ya agotado en las instancias y en el recurso extraordinario de casación. “Mediante el cuestionamiento del mérito otorgado a las pruebas aportadas al proceso, objetivo para el que no fue diseñada la acción de revisión”.

Alberto Santofimio Botero fue condenado, en primera instancia, a 24 años de prisión el 11 de octubre de 2007, condena que fue revocada el 22 de octubre de 2008, hasta que, el 31 de agosto de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en casación, reafirmó la condena impuesta al valorar como cierto el testimonio del exmiembro del Cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye.

