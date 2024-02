Corte Suprema ratifica que bloqueos fueron un asedio al Palacio de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia reiteró que los bloqueos que se presentaron este jueves en el Palacio de Justicia fueron un asedio a sus instalaciones, los cuales afectaron la seguridad tanto de magistrados y funcionarios. Los bloqueos se presentaron horas después de que el alto tribunal no eligiera fiscal general, porque no se alcanzaron los votos requeridos.

El alto tribunal hizo esta manifestación a través de redes sociales. “Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la Corte Suprema ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial”.

El comunicado de la Corte se da horas después de que en medio de la cumbre de gobernadores en Cartagena, el presidente Gustavo Petro aprovechó para hacer referencia a las manifestaciones de este jueves en frente de la Corte Suprema de Justicia y criticó la manera en la que se difundió la información al respecto. El presidente dijo que se trataba de una “fantasía noticiosa” la versión que circuló en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre la supuesta salida de los magistrados de la Corte en helicópteros; le mostró a su auditorio un trino del escritor y periodista Ingacio “Nacho” Montes de Oca que informaba sobre un presunto intento de ocupación de la sede del tribunal; y dijo que los magistrados podían haber salido si querían.

“El problema de ayer de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, sacado en helicóptero y no hubo ningún secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, ellos no salieron porque le dijeron al director de la Policía que no querían salir y que querían trabajar más”, dijo el presidente.

El comunicado del alto tribunal explicó que defiende y garantiza la manifestación pacifica; sin embargo, condenó los bloqueos que se presentaron. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, dice al alto tribunal, que agregó que la democracia queda en vilo cuando un sector de esta, intenta presionar decisiones judiciales, por lo que pidió al Gobierno Garantías.

