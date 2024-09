Ficha del Pacto Histórico no irá a prisión mientras la Corte Suprema la investiga

El alto tribunal investiga si la representante a la Cámara incurrió en al menos tres delitos relacionados con contratación en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Foto: Cámara de Representantes

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de tomar sus primeras decisiones en medio del caso en contra de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.

De acuerdo con la Corte, la congresista no será enviada a prisión, ni se le privará de la libertad, pero se le prohibió contactarse con personas relacionadas con el caso y compulsó copias por posibles violaciones a la reserva.

El pasado 30 de abril la Sala de Instrucción abrió una investigación en contra de la representante a la Cámara por Colombia Humana, por el caso de una persona de su UTL que luego salió del cargo y en su lugar fue nombrada su hija, quien no habría cumplido con las funciones del empleo.

Las averiguaciones en contra de Perdomo derivan de la contratación de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en enero de 2023. Dice la Corte que “esta persona no habría cumplido con sus funciones, pero sí recibió el pago de sus salarios”. Además, “se entregaron certificaciones de que la funcionaria había trabajado en la UTL aunque en las investigaciones hay declaraciones de otros trabajadores que no la vieron hacerlo”.

Asimismo, dentro de su más reciente decisión, la Corte compulsó copias dentro de esa misma Sala para que se investigue a otra persona que habría participado en el delito de la violación de secreto. La representante Perdomo era integrante de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista y envío correos a una persona con información de un proceso.

Aunque esa persona luego se posesionó como parte de su UTL, al momento de recibir la información reservada, no tenían vínculo laboral alguno y no tenía derecho a conocer la sensible información. Ese caso será tomado por otro magistrado que aún no ha sido designado.

