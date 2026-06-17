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Crisis en la Troncal del Caribe: siete bloqueos, turistas atrapados y comunidades confinadas

Los combates entre la fuerza pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) escalaron la crisis de seguridad en la Troncal del Caribe. Siete bloqueos, comunidades confinadas y un paro armado marcan el panorama en plena recta final hacia las elecciones presidenciales.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
17 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
De acuerdo con las autoridades, los bloqueos responden a un paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en represalia por las operaciones militares. (Imagen de referencia).
De acuerdo con las autoridades, los bloqueos responden a un paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en represalia por las operaciones militares. (Imagen de referencia).
Foto: Hellen Lara

Siete bloqueos mantienen paralizada la Troncal del Caribe, un corredor clave del norte del país que conecta Magdalena con La Guajira. El comercio está cerrado, mientras turistas y campesinos se encuentran atrapados, y organizaciones de derechos humanos exigen un corredor humanitario para evacuarlos. La situación se originó tras una operación de las Fuerzas Militares, el pasado 15 de junio, que derivó en combates entre la fuerza pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En represalia, este grupo criminal anunció un...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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