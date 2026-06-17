Crisis en la Troncal del Caribe: siete bloqueos, turistas atrapados y comunidades confinadas

De acuerdo con las autoridades, los bloqueos responden a un paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en represalia por las operaciones militares. (Imagen de referencia). Foto: Hellen Lara

Siete bloqueos mantienen paralizada la Troncal del Caribe, un corredor clave del norte del país que conecta Magdalena con La Guajira. El comercio está cerrado, mientras turistas y campesinos se encuentran atrapados, y organizaciones de derechos humanos exigen un corredor humanitario para evacuarlos. La situación se originó tras una operación de las Fuerzas Militares, el pasado 15 de junio, que derivó en combates entre la fuerza pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En represalia, este grupo criminal anunció un...