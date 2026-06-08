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Cristian Herrera, el periodista que defendió la verdad y la libertad hasta su muerte

En la tarde del 6 de junio de 2026, un sicario le disparó en al menos nueve oportunidades al reconocido periodista cucuteño Cristian Herrera. Silenció una vida de más de dos décadas dedicada al periodismo, a la defensa de la verdad y de la vida, a pesar de las innumerables amenazas y el exilio al que incluso se vio obligado.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
08 de junio de 2026 - 01:58 p. m.
Cristian Herrera tenía 48 años y durante más de 23 trabajó en el diario regional La Opinión, de Cúcuta.
Cristian Herrera tenía 48 años y durante más de 23 trabajó en el diario regional La Opinión, de Cúcuta.
Foto: Noticias Cúcuta 75

Durante 25 años, Cristian Hernando Herrera Nariño hizo periodismo al tiempo que esquivaba balas y amenazas. Caminó por la frontera colombo-venezolana; reportó la guerra entre grupos armados en la región del Catatumbo; indagó sobre las movidas de los políticos de Norte de Santander y puso en evidencia los casos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos.

Se convirtió en una voz incómoda para los poderosos y necesaria para el periodismo y para la democracia de su región y de Colombia. El pasado sábado 6 de junio, cuando llegaba a un...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Hernán Patiño Arias(49621)Hace 7 horas
¿Cuándo llegará la justicia a investigar y a condenar a los criminales intelectuales y materiales? ¿Se van a demorar tanto como con el paramilitar y homicida Santiago Uribe? O, ¿todo quedará en la impunidad como con su siamés Álvaro Uribe?
samuel diaz florian(77552)Hace 9 horas
Y LA JUSTICIA Y LA FISCALIA..a paso de tortuga...
Felipe Fegoma(94028)Hace 10 horas
Colombia es un país de asesinos, corruptos, traquetos y rezanderos, en donde se justifica todo con un "algo habrá hecho". Luego hablan del "orgullo de ser colombiano" ¿Orgullo de qué?¿De este país podrido en el que la vida no vale nada?. La gente de este país ama la violencia, de lo contrario no votarían al naziabogado destripador ni al siniestro búlgaro soviético que llama "Nuestras fuerzas guerrilleras" a los bandidos.
Felipe Fegoma(94028)Hace 10 horas
La frase al respecto más certera pronunciada en este país fue, "Y hasta aquí los deportes, buenas noches país de mierda".
CAMILITO(7137)Hace 10 horas
Estos serán los anticipos del duce de Miami.
  • Felipe Fegoma(94028)Hace 10 horas
    Será así con el naziabogado, pero ahora gobierna Petro y también los matan. Si Abelardo es tenebroso, Petro y Cepeda son siniestros.
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