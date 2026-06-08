Cristian Herrera, el periodista que defendió la verdad y la libertad hasta su muerte

Cristian Herrera tenía 48 años y durante más de 23 trabajó en el diario regional La Opinión, de Cúcuta. Foto: Noticias Cúcuta 75

Durante 25 años, Cristian Hernando Herrera Nariño hizo periodismo al tiempo que esquivaba balas y amenazas. Caminó por la frontera colombo-venezolana; reportó la guerra entre grupos armados en la región del Catatumbo; indagó sobre las movidas de los políticos de Norte de Santander y puso en evidencia los casos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos.

Se convirtió en una voz incómoda para los poderosos y necesaria para el periodismo y para la democracia de su región y de Colombia. El pasado sábado 6 de junio, cuando llegaba a un...