CTI inspecciona Comando de Personal del Ejército tras escándalo con disidencia de “Calarcá”

Tras la revelación de presuntos nexos entre funcionarios del gobierno con las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”, la Fiscalía ordenó la inspección al Cope por la supuesta participación del general Juan Miguel Huertas en ese entramado.

Redacción Judicial
05 de diciembre de 2025 - 10:45 p. m.
Las conversaciones que comprometen al general Huertas del Ejército con disidencias de las Farc
Foto: Archivo Particular
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó en la tarde de este 5 de diciembre una inspección al Comando de Personal del Ejército Nacional (Cope) y a Indumil, en el marco de la investigación que se sigue tras conocerse una presunta red de corrupción entre miembros del gobierno y de la disidencia de “Calarcá”.

Hasta el momento, se sabe que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó a los agentes del CTI las diligencias al interior de ambas entidades con el fin de recolectar material probatorio parala investigación por la información extraída de los dispositivos de la disidencia incautados en un retén en Antioquia.

Según el informe de Noticias Caracol, a través de Huertas Herrera, las disidencias habrían obtenido información sobre operaciones de la Fuerza Pública en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. La filtración de información habría permitido, además, que los miembros de ese grupo armado garantizaran su movilidad evadiendo controles del Ejército.

En una de las comunicaciones reveladas por el noticiero, uno de los hombres de alias “Calarcá” cuenta que el general Huertas Herrera y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habrían entregado códigos de frecuencias radiales. Además, señalan que Huertas se habría reunido con los disidentes en Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

