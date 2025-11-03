Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: la tragedia del magistrado Manuel Gaona Cruz

El magistrado Manuel Gaona Cruz era el ponente de caso que buscaba declarar constitucional la extradición en Colombia. Foto: Archivo Particular

Después de cuarenta años, comienza a hacerse claridad sobre algunos de los hechos confusos del Palacio de Justicia. El tiempo no ha podido borrar los dos días aciagos que mancharon y mostraron ante el mundo lo que es la justicia atropellada por una tanqueta, cuando lo normal en un Estado de derecho es que a esa institución se ingrese con la Constitución y la ley. Por algo, en su puerta de entrada se lee la frase de Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”.

Esa imagen de la justicia atropellada...