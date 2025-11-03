Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: la tragedia del magistrado Manuel Gaona Cruz

El magistrado Manuel Gaona Cruz, ponente del tratado de extradición en 1985, advirtió su destino antes de la toma del Palacio de Justicia. Su integridad, su advertencia a un amigo y su último mensaje reflejan el precio que pagó por defender la ley y sus convicciones.

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
03 de noviembre de 2025 - 01:23 p. m.
El magistrado Manuel Gaona Cruz era el ponente de caso que buscaba declarar constitucional la extradición en Colombia.
El magistrado Manuel Gaona Cruz era el ponente de caso que buscaba declarar constitucional la extradición en Colombia.
Foto: Archivo Particular

Después de cuarenta años, comienza a hacerse claridad sobre algunos de los hechos confusos del Palacio de Justicia. El tiempo no ha podido borrar los dos días aciagos que mancharon y mostraron ante el mundo lo que es la justicia atropellada por una tanqueta, cuando lo normal en un Estado de derecho es que a esa institución se ingrese con la Constitución y la ley. Por algo, en su puerta de entrada se lee la frase de Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”.

Esa imagen de la justicia atropellada...

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Palacio de Justicia

Cuarenta años del Palacio de Justicia

40 años del Palacio de Justicia

Manuel Gaona Cruz

Holocausto Palacio de Justicia

PremiumEE

 

Olegario (51538)Hace 2 segundos
Es que si por lo menos los ex integrantes del M-19 que todavía viven, entre esos el señor GFPU, hubieran tenido la gallardía de pedir PERDÓN por ese acto criminal y demencial, algo de reparación a las más de cien víctimas, algunas de ellas asesinadas por los terroristas del eme se hubiera dado. Pero no: este infeliz que tenemos de presidente insiste en negar y tergiversar los hechos, para hacer aparecer como heroica una acción terrorista. Al menos los farucos sí han pedido perdón públicamente.
Samuel Vanegas Mahecha(22917)Hace 10 minutos
La promoción de historias heroicas por parte de los amigos que tienen poder es inmoral
Samuel Vanegas Mahecha(22917)Hace 10 minutos
La promoción de historias heroicas por parte de los amigos que tienen poder es inmoral
HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO(29300)Hace 45 minutos
Ma
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.