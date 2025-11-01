Las imprecisiones del presidente Petro sobre el Palacio de Justicia que indignaron a las víctimas

El magsitrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona, y el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fueron dos de las cientos de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Foto: Archivo Particular

El próximo 6 y 7 de noviembre se cumplen 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho demencial que partió en dos la historia de la guerra en Colombia. A las 11:30 de la mañana del primer día, un comando del M-19 entró a la edificación disparando a cualquiera que mostrara resistencia y fue en búsqueda de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estudiaban en ese momento si el tratado de extradición era constitucional.

La respuesta del Ejército fue desmedida y, luego de usar tanquetas, helicópteros y una operación...